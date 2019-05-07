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Мать погибшего в катастрофе Superjet попросила СК закрыть "Шереметьево"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мать одного из погибших в катастрофе Superjet в "Шереметьево" попросила Следственный комитет приостановить деятельность аэропорта и возбудить уголовные дела о нарушении пожарной безопасности и халатности, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат заявительницы Игорь Трунов.

"Мы считаем, что должностные лица международного аэропорта "Шереметьево" не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности полетов, а аварийно-спасательные службы оказались не готовы к приему судна и не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров", - сказал Трунов.

"На имя председателя Следственного комитета России направлено заявление, в котором мы просим провести проверку по нашим доводам, приостановить деятельность международного аэропорта "Шереметьево", обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B согласно Директиве летной годности по техническому решению, а также возбудить дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса", - пояснил адвокат.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц в настоящее время расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Накануне глава Минтранса заявил, что спасательные службы аэропорта сработали адекватно и оперативно - первая пожарная машина оказалась рядом с горящим бортом через минуту после его посадки.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

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Шереметьево Superjet

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