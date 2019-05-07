Поиск

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента РФ наградить бортпроводников компании "Аэрофлот", помогавших эвакуировать людей из горевшего в "Шереметьево" Superjet, сообщили во вторник в пресс-службе Минтранса.

Среди прочих предлагается посмертно наградить орденом Мужества 21-летнего Максима Моисеева.

Также Минтранс хочет представить к награде бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель, проявивших самоотверженность, смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

7
Superjet Шереметьево

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"

Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они все должны идентифицировать пользователей

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца

Фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали на два месяца
Попытка блокировки Telegram

Управделами президента РФ заинтересовалось содержанием Telegram-каналов

Управделами президента РФ заинтересовалось содержанием Telegram-каналов

Песков объяснил недоверие к отчетам чиновников о доходах

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код