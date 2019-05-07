Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Евгений Дитрих попросит президента РФ наградить бортпроводников компании "Аэрофлот", помогавших эвакуировать людей из горевшего в "Шереметьево" Superjet, сообщили во вторник в пресс-службе Минтранса.

Среди прочих предлагается посмертно наградить орденом Мужества 21-летнего Максима Моисеева.

Также Минтранс хочет представить к награде бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель, проявивших самоотверженность, смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погиб 41 человек.