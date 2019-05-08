В полиции заявили о нормальном самочувствии выживших под лавиной на Алтае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Две девушки, выжившие после схода лавины в Республике Алтай, не жалуются на самочувствие, сообщили агентству "Интерфакс" в отделе полиции по Кош-Агачскому району в среду.

"Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние - удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются", - сказал сотрудник отдела.

Он отметил, что в полиции сейчас определяют сотрудников, которые отправятся к месту трагедии в составе поисковой группы.

Ранее сообщалось, что 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

Ориентировочно в 14:00 по местному времени группа спасателей вылетит на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агачский район для проведения поисковых работ. Известно, что туристы были зарегистрированы в МЧС.