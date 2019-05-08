Поиск
Срочно 13:39
Суд признал виновными футболистов Кокорина и Мамаева

Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Телеканалы и радиостанции Тверской области по ошибке сообщили о химической и радиационной опасности в регионе, причиной стал технический сбой, сообщила пресс-служба МЧС.

"В связи с техническим мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП "РТРС" "Тверской областной радиотелевизионный передающий центр" (ОРТПЦ) в региональных СМИ была опубликована информация по сигналам гражданской обороны. Радиационный фон на территории Тверской области в норме", - отметили в пресс-службе.

"Выход предупреждения на всех телеканалах первого и второго мультиплексоров в Тверской области был вызван технической ошибкой", - подвтердил представитель ОРТПЦ.

По данным местных СМИ, днем телеканалы сообщили сначала о радиационной, а следом - и о химической тревоге в Тверской области. Вместе с этим горожанам порекомендовали отключить свет, газ и водоснабжение, собрать "тревожный чемодан", закрыть окна и выключить вытяжку, укрыться в защитном сооружении и приготовить средства индивидуальной защиты.

Тверская область

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

На Алтае нашли тела трех из семи погибших под лавиной туристов

Фонд национального благосостояния в апреле сократился на 13,8 млрд рублей

В Кремле не нашли вины "Транснефти" в связи с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба"

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за неисправности

Самолет Bombardier не вылетел из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');