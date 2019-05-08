Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Телеканалы и радиостанции Тверской области по ошибке сообщили о химической и радиационной опасности в регионе, причиной стал технический сбой, сообщила пресс-служба МЧС.

"В связи с техническим мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП "РТРС" "Тверской областной радиотелевизионный передающий центр" (ОРТПЦ) в региональных СМИ была опубликована информация по сигналам гражданской обороны. Радиационный фон на территории Тверской области в норме", - отметили в пресс-службе.

"Выход предупреждения на всех телеканалах первого и второго мультиплексоров в Тверской области был вызван технической ошибкой", - подвтердил представитель ОРТПЦ.

По данным местных СМИ, днем телеканалы сообщили сначала о радиационной, а следом - и о химической тревоге в Тверской области. Вместе с этим горожанам порекомендовали отключить свет, газ и водоснабжение, собрать "тревожный чемодан", закрыть окна и выключить вытяжку, укрыться в защитном сооружении и приготовить средства индивидуальной защиты.