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Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.

По информации ведомства, в 17:08 по Москве поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы. По предварительной информации, произошло короткое замыкание без последующего горения электрокабеля на шестом этаже.

Как рассказали в МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация гостиницы организовала эвакуацию персонала и проживающих. Всего были эвакуированы 216 гостей и 19 человек персонала, отметили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Татарстан Казань МЧС

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