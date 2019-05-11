Военные завершили тушение пожаров в Курганской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Авиация Центрального военного округа завершила тушение пожаров в Курганской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.

"Армейская авиация Центрального военного округа завершила работу по тушению пожаров в Курганской области, сбросив сегодня 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области. В общей сложности за два дня работы вертолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги", - сообщили в пресс-службе.

Экипажи инженерных машин разграждения (ИМР) продолжают прокладку и расширение до шести метров опорных минерализованных полос по периметру пожара в южном направлении от поселка Иковка.

"В настоящее время угроза для населенных пунктов отсутствует", - отметили в пресс-службе.

Между тем, эвакуированные из-за угрозы природного пожара жители села Иковка в Курганской области возвращаются в свои дома.

С начала мая из-за пожаров в Курганской области режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах. Площадь лесных пожаров составляет несколько тысяч гектаров.

В области был введен запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня.