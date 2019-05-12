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Площадь природных пожаров в Прибайкалье за сутки увеличилась на 2000 га

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки было зарегистрировано пять новых природных пожаров и ликвидировано шесть очагов, сообщили агентству "Интерфакс" в региональной диспетчерской службе ОГБУ "Иркутская база авиационной охраны лесов".

"По данным на утро воскресенье в регионе продолжается тушение шести лесных пожаров общей площадью 9,5 тыс. га, из которых локализованы два на 7 тыс. 250 га. Пожары зарегистрированы в Иркутском и Боханском районах, в том числе на территории Прибайкальского национального парка", - сообщил диспетчер.

В пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" агентству уточнили, что пожар в национальном парке, который угрожал поселку Большое Голоустное на берегу озера Байкал, локализован на 1250 га.

"Вчера пожар удалось локализовать, сейчас у его кромки дежурят 14 человек и семь единиц техники. На сегодня запланировано авиапатрулирование территории нацпарка", - сообщила пресс-секретарь "Заповедного Прибайкалья" Надежда Савельева.

Как сообщалось ранее, утром в субботу в регионе велось тушение семи природных пожаров, горело 7245 га, в том числе в Прибайкальском национальном парке. Таким образом, площадь пожаров за сутки увеличилась на 2000 га.

Режимы ЧС из-за лесных пожаров с 7 мая вводились в Иркутском, Баяндаевском, Боханском и Нижнеудинском районах.

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