Актриса Алисса Милано призвала отказаться от секса в знак протеста против закона об абортах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Алисса Милано призвала "бойкотировать секс" в знак протеста против нового закона штата Джорджия, который запрещает аборты после появления биения сердца у эмбриона, сообщает ABC News.

Как напоминают противники нового закона, биение сердца может фиксироваться на пятой-шестой неделе беременности, когда женщина зачастую вообще еще не знает, что беременна. Значит, она по сути лишается возможности принять это важное решение.

"Наши репродуктивные права уничтожаются. Пока женщины не получат юридический контроль над собственным телом, мы не можем рисковать беременностью. Присоединяйтесь ко мне и не занимайтесь сексом, пока нам не вернут контроль над нашим телом. Я призываю бойкотировать секс", - написала Милано в твиттере. Актриса является активной участницей движения против насилия #metoo.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I"m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019

Как отмечает ABC News, в субботу одними из самых популярных в твиттере были темы "бойкот секса" и "Алисса Милано". Ее исходное сообщение получило 38 тыс. "лайков" и было ретвитнуто более 13 тыс. раз.

СМИ напоминают, что в Джорджии существуют различные налоговые вычеты для кинопроизводства, поэтому там снимаются многие фильмы и сериалы. Пока не сообщается, чтобы какие-то компании решили в знак протеста перенести съемки из этого штата.

Как ожидается, закон будет оспорен в вышестоящих инстанциях. В Кентуки аналогичный законопроект был заблокирован федеральным судьей как неконституционный. В 2016 такой же документ был принят в Огайо, но губернатор наложил вето. Закон, запрещающий аборт после шестой недели, принят в штате Миссисипи, он пока не вступил в силу и, как ожидается, также будет оспариваться.

Идея бойкота секса ради достижения какой-либо цели не нова, еще в комедии древнегреческого поэта Аристофана "Лисистрата" женщины отказались от любовных отношений, чтобы заставить мужчин прекратить Пелопоннесскую войну. В 2003 году в Либерии активистка Лейма Гбови организовала секс-забастовку, чтобы остановить гражданскую войну. Организованное ею движение в итоге помогло сторонам сесть за стол переговоров, сама Гбови получила Нобелевскую премию мира.