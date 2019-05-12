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Власти Ростовской области заявили, что в доме после взрыва газа жить пока нельзя

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поврежденный из-за взрыва газа жилой дом в поселке Чистоозерный в Каменском районе Ростовской области на данный момент не пригоден к проживанию, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в управлении информационной политики правительства области.

В РоссииСемьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублейСемьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублейЧитать подробнее

Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим при взрыве газа. В частности, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

В воскресенье замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко рассказал журналистам, что спасатели провели разбор всех конструкций в поврежденном взрывом газа доме, усилили междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом. Поисково-спасательные работы завершены. По его словам, полностью разобраны завалы, людей под ними нет.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по Москве воскресенья, в результате два человека погибли, еще двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Чистоозерный Ростовская область

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