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Вдова Доренко подтвердила, что прощание было отложено по заявлению его дочерей

Вдова Доренко подтвердила, что прощание было отложено по заявлению его дочерей
У входа в редакцию радиостанции "Говорит Москва"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было состояться в воскресенье на Троекуровском кладбище, было отменено после заявления его старших дочерей.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко, его вдова Юлия получила документ, в котором говорится, что следственные действия, из-за которых прощание было отложено, проводятся именно по заявлению, поданному в полицию дочерьми.

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Радиостанция напоминает, что ранее дочь журналиста Екатерина,приехавшая на Троекуровское кладбище для прощания, заявила, что перенос церемонии произошёл не по инициативе родственников Доренко.

"Говорит Москва" также сообщает со ссылкой на источник в бюро судмедэкспертизы, что затягивания не происходит, работа осуществлялась в плановом порядке.

Ранее гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил "Интерфаксу", что повторная судебно-медицинской экспертиза тела Сергея Доренко может занять около недели.

Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Сергей Доренко Говорит Москва

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