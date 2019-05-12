Вдова Доренко подтвердила, что прощание было отложено по заявлению его дочерей
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было состояться в воскресенье на Троекуровском кладбище, было отменено после заявления его старших дочерей.
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко, его вдова Юлия получила документ, в котором говорится, что следственные действия, из-за которых прощание было отложено, проводятся именно по заявлению, поданному в полицию дочерьми.
Радиостанция напоминает, что ранее дочь журналиста Екатерина, приехавшая на Троекуровское кладбище для прощания, заявила, что перенос церемонии произошёл не по инициативе родственников Доренко.
"Говорит Москва" также сообщает со ссылкой на источник в бюро судмедэкспертизы, что затягивания не происходит, работа осуществлялась в плановом порядке.
Ранее гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил "Интерфаксу", что повторная судебно-медицинской экспертиза тела Сергея Доренко может занять около недели.
Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.