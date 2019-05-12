Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа, о которых он знал

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия сообщила, что он несколько раз проходил обследования сердца и знал о том, что у него аневризма аорты.

"4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. 8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалось. Через год он снова делал УЗИ для контроля", - рассказала она радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье.

"Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление, - добавила Юлия. - Все медицинские документы уже переданы в полицию".

По ее словам, у Доренко были сложные отношения с дочерями от первого брака. "Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год (...) Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли", - сказала вдова.

Кроме того, она сообщила, что Доренко "хотел быть кремированным". "Он был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле", - отметила Юлия.

"Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть - развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной, - рассказала она. - Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам".

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, когда возвращался на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Прощание с Доренко должно было состояться в воскресенье на Троекуровском кладбище, но церемония была отменена, поскольку полиция назначила дополнительные проверки по заявлению его дочерей от первого брака, полагающих, что он мог быть отправлен.