Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания водителей за "пьяные" ДТП

Если по вине нетрезвого водителя погибло несколько человек, ему будет грозить до 15 лет колонии - как за умышленное убийство человека

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающие повышение сроков лишения свободы за совершение указанного преступления лицом при управлении автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальные санкции предлагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание предлагается установить от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, вводится ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном, либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ранее еще один автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что инициатива разработана представителями комитета совместно с депутатами от всех четырех политических фракций и коллегами из Совета Федерации, она получила концептуальную поддержку Верховного суда и правительства России.

Приравнять к умышленному убийству

Законопроектом предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство, отметил Пискарев. Он считает это справедливым по отношению к тем, "кто в состоянии опьянения не может себя сдержать и все равно садится за руль".

По его словам, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ. Он уверен, что суровая мера ответственности позволит снизить количество аварий по вине пьяных водителей, а самое главное - снизить количество жертв.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что на сегодняшний день подобного рода преступления считаются преступлениями по неосторожности, поэтому достаточно часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек.

Статистика ДТП

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше 4 тыс. человек.

"Ежегодно более 4 тысяч погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами. Представьте себе - за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город", - сказал Володин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

По словам спикера, сейчас прорабатывается вопрос об усилении уголовного наказания для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП. "Изучая этот вопрос, мы пришли к выводу, что нам необходимо менять законодательство для того, чтобы остановить это", - подчеркнул Володин.