Волжанин, расстрелявший соседа из-за громкой музыки, получил почти 10 лет колонии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд в Волгоградской области вынес приговор 32-летнему жителю города Волжский, который расстрелял в упор автовладельца из-за громкой музыки. Об этом сообщила в среду агентству "Интерфакс" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима",- сказала Рудник.

Рано утром 30 сентября 2018 года на автомобильной парковке в Волжском с огнестрельными ранениями головы было обнаружено тело 31-летнего мужчины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый в совершении преступления был задержан спустя несколько часов. Им оказался 32-летний сосед потерпевшего.

По данным следствия, около 5:00 подозреваемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду.

Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.