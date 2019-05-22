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Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подросток, обвиняемый в поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, оказался психически болен, сообщает в среду пресс-служба СК РФ.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

СК будет ходатайствовать перед судом об отправке подростка на принудительное лечение. Сейчас он уже находится в психиатрической больнице, однако не по факту поджога церкви.

10 августа прошлого года пожар практически полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге - уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Было возбуждено уголовное дело; в поджоге заподозрили 15-летнего подростка, который причислял себя к сатанистам.

Карелия Кондопога

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