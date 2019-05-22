"Английский летчик" не прилетел к влюбленной омичке, отправившей ему 400 тысяч рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Омская полиция ищет мошенника, которому 44-летняя местная жительница перевела около 400 тысяч рублей в надежде на романтическую встречу после общения на сайте знакомств.

"Мужчина, который представился летчиком гражданской авиации Англии, сообщил, что ищет спутницу жизни и может прилететь в Омск, но для этого женщине потребуется оплатить все расходы, связанные с перелетом, к примеру, таможенные сборы и страховку. Потерпевшая поверила незнакомцу и перевела на указанный им банковский счет 379 тыс. рублей. Но встречи так и не дождалась", - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В настоящее время полицейские устанавливают личность мошенника. Начата проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.