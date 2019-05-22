Титов предложил проверять обвиняемых бизнесменов на "детекторе правды"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Предприниматели, обратившиеся за помощью к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, смогут подтвердить свою правоту на так называемом "детекторе правды", сообщил бизнес-омбудсмен на втором Столыпинском форуме в Москве.

Он пояснил, что "детектором правды" называется комплексный метод исследования, применяемый компанией Group-IB, работающей на рынке решений по противодействию кибермошенничеству.

Как объяснил на форуме заместитель гендиректора компании по стратегическим коммуникациям Игорь Нестеров, программа включает в себя несколько этапов. Помимо стандартной процедуры проверки на полиграфе, включающей в себя замеры частоты пульса и потоотделения, также будет проведена экспресс-оценка правдивости высказываний по движению зрачков, плюс анализ крови на предмет отсутствия в ней химических препаратов, помогающих обмануть детектор.

"К сожалению, в нашей стране результаты подобных исследований не имеют процессуального значения. Однако мы уверены, что, пройдя столь сложное исследование в уважаемой на международном рынке фирме, наши заявители смогут заметно улучшить свои позиции в глазах общественного мнения", - сказал Титов.

В настоящее время заявки на прохождение процедуры на детекторе подали уже шесть предпринимателей, попавших под уголовное преследование в РФ, в том числе совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин, гендиректор ООО "Липецкая трубная компания (ЛТК) "Свободный сокол" Игорь Ефремов, директор банка "Кредит Экспресс" Михаил Колмыков, а также экс-глава Mirax Grouр Сергей Полонский.