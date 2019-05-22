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"Репортеры без границ" назвали ситуацию с "Коммерсантом" ударом по российской журналистке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с уходом группы журналистов из газеты "Коммерсантъ".

"Репортеры без границ выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают полную их поддержку", - говорится в заявлении.

Организация выражает "всецелую поддержку журналистам, объединившимся для защиты принципов независимой и свободной прессы, которые подрываются все более вопиющим вмешательством политической власти", отмечается в заявлении.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег из-за заметки о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации.

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы.

Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД - бизнесмена Алишера Усманова. Представитель Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.

Коммерсантъ

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