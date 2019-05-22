Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете "Газпрома"

На начало 2019 года просроченная задолженность потребителей СКФО составила почти 100 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Геннадий Сухов, сменивший Кирилла Селезнева на посту начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) "Газпрома", по-новому представил данные о задолженности за газ Северо-Кавказского федерального округа.

Как говорится в презентации докладчика, на 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей СКФО составила 93,9 млрд рублей (рост на 10,4% к 1 января 2018 года).

В том числе долг населения СКФО составляет 68,6 млрд рублей, теплоснабжающих организаций - 15,8 млрд рублей, электроэнергетики - 1,3 млрд рублей, бюджетных потребителей - 0,8 млрд рублей, прочих - 7,3 млрд рублей.

"При доле потребления порядка 7% в структуре поставок газа, регионы СКФО формируют 52,1% задолженности", - отметил Сухов в ходе пресс-конференции.

В презентации годичной давности его предшественника Селезнева долги СКФО приводились на 1 мая 2018 года - 37,3 млрд рублей.

"Газпром принимает меры по сокращению задолженности, проводит разного уровня мероприятия, проводится планомерная работа по сокращению задолженности", - добавил Сухов.

По его словам, в прошлом году в правоохранительные и надзорные органы было направлено более 15,7 тыс. заявлений о нарушениях в сфере газопотребления на территории республик Северного Кавказа, было возбуждено более 7 тыс. уголовных и административных дел, вынесено более 5 тыс. решений о привлечении к ответственности за совершенные противоправные действия.

В январе сообщалось, что районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Этого потребовала прокуратура Чечни, посчитав, что задолженность в силу истечения сроков давности взыскать невозможно, а требования об оплате создают в обществе социальную напряженность. Позже "Газпром" подал на это решению апелляционную жалобу.

11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения в размере 9 млрд рублей.