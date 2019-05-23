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Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России выясняет у региональных властей детали попавшей в СМИ истории о пермской гимназии №4, где установили разные проходные баллы для поступления в первый класс для мальчиков и для девочек.

"Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, распространенном в четверг.

В ведомстве подчеркнули, что равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией.

Там также обратили внимание на то, что право на доступ к общему образованию закреплен в законе "Об образовании". Школы обязаны принимать в первый класс сначала тех детей, которые живут на закрепленной за ней территорией (по заявлению родителей), и лишь в отсутствии мест могут отказать в приеме, говорится в сообщении.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в пермской гимназии №4 при приеме в первый класс школьная администрация установила разные баллы для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова, по сообщениям СМИ, назвала это гендерной дискриминацией, проверку начала прокуратура.

Минпросвещения Пермский край

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