Томский госуниверситет решил ввести "умное" освещение, чтобы успокаивать двоечников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Томский государственный университет примет участие в разработке системы адаптивного освещения, благодаря которому студенты и сотрудники будут лучше себя чувствовать, сообщил советник при ректорате вуза Константин Беляков журналистам в четверг.

"Речь идет о гибридном освещении с меняющимся цветом, чтобы утром не только кофе использовать для бодрости, но и определенное освещение. Также с этим "умным" освещением можно бороться со стрессом в конце дня, например, если получил "двойку", - сказал Беляков.

Он отметил, что первый этап проекта предполагается реализовать в корпусе Института экономики и менеджмента ТГУ. "Изначально мы попробуем оборудовать таким освещением университетские объекты, которые не связаны с Горсетями, потому что им вносить какие-то изменения очень нелегко, хотя они и не против. Далее возможно сделать такое освещение и в университетской роще", - пояснил Беляков.

Томский университет будет разрабатывать "умное" освещение совместно с Tele2.

ТГУ был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") создан на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". Компания предоставляет услуги связи в 67 регионах РФ.