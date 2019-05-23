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МВД РФ предложило расширить федеральную базу ДНК преступников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Специалисты МВД РФ разработали законопроект, расширяющий перечень лиц, чьи данные должны быть внесены в базу ДНК, сообщил первый заместитель начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор полиции Сергей Сыромятников.

"Проект предусматривает расширение перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, в целях максимального увеличения массива федеральной геномной информации базы данных", - сказал представитель МВД на парламентских слушаниях в Совете Федерации в четверг.

По его словам, подобная база ДНК будет способствовать наиболее оперативному раскрытию преступлений, при условии, что в ней содержится, как минимум, 1% данных населения страны.

"На сегодняшний день массив государственной базы РФ составляет критический профиль - чуть более 0,4% населения России", - отметил Сыромятников.

В настоящий момент обязательной государственной геномной регистрации подлежат осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности, напомнил представитель министерства.

"После принятия данного законопроекта на учет будут ставиться все отбывающие наказание в местах лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений", - сказал генерал МВД.

К 2021 году массив федеральной базы геномной информации должен увеличиться до практически 3,5% населения России, что поможет в оперативном раскрытии преступлений, а также их профилактике.

Сыромятников подчеркнул, что законопроект ранее неоднократно вносился в правительство. Его рассмотрение обусловлено необходимостью взыскания дополнительных бюджетных средств для обеспечения его реализации.

"Предполагается, что для реализации данных целей за три года с 2020 года понадобится порядка 8 млрд рублей", - уточнил он.

По итогам совещания в министерстве финансов 21 мая по вопросам определения источников финансирования данного законопроекта, по словам генерала, "есть основания полагать, что проект будет согласован Минфином и непосредственно внесен в правительство".

МВД РФ

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