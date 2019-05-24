Что произошло за день: пятница, 24 мая

Уход Терезы Мэй, секретные коды из СМС, которые можно называть, и пробитый тросом фюзеляж Superjet

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера партии консерваторов 7 июня. Она останется в должности премьера до завершения процесса передачи власти своему преемнику. Нового руководителя выберут до середины июля. За пост лидера партии и главы британского кабмина поборются, в том числе, глава МИД страны Джереми Хант, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб. В Кремле сдержанно отреагировали на отставку Мэй, так и не вспомнив, сделала ли премьер что-то хорошее для отношений двух стран.

- Рамзан Кадыров опроверг слухи о назначении на пост вице-премьера. Глава Чечни назвал небылицами в стиле Эзопа и Крылова сообщения о том, что он займет долженость полпреда президента в СКФО и вице-премьера.

- Сотрудники некоторых банков стали запрашивать у клиентов коды из СМС для подтверждения личности при обращении в колл-центры, пишет "Коммерсантъ". Эксперты издания подчеркивают, что пользователи не всегда могут разобраться, какой код из СМС можно озвучить, а какой нет.

- Взрыв произошел в центре Лиона. Ранены восемь прохожих, данных о пострадавших иностранных туристах, в том числе российских, нет. На улице сработало самодельное взрывное устройство - пакет со взрывчаткой, болтами и обрезками металла.

- Арестованному за шпионаж Полу Уилану продлили арест до 29 августа. Сам обладатель четырех паспортов назвал свое дело местью за санкции и заявил, что следователь унижает его и нарушает его права

- Фюзеляж Superjet оказался поврежден забытым тросом. При выпуске шасси лайнера, следовавшего из Москвы в Ижевск, не отцепленный трос заземления размотался и повредил фюзеляж. Посадка самолета в Ижевске прошла штатно, никто из пассажиров не пострадал.

- Библию первопечатника Ивана Федорова продадут на аукционе в Петербурге. Острожская Библия, изданная в 1581 году и помеченная типографской маркой издателя, оценивается в 500-550 тысяч рублей. В мире сохранилось около 300 таких экземпляров.