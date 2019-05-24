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Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.

"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице.Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он предположил, что авторы слухов делают это ради саморекламы и "ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова".

"Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - заключил глава Чечни.

Ранее в телеграм-каналах появились предположения о готовящейся отставке нынешнего полпреда президента в СКФО Александра Матовникова. На его место якобы будет назначен Кадыров, который также станет вице-премьером.

Чечня Рамзан Кадыров

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