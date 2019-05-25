В Севастополе из-за пожара эвакуировали дельфинов из дельфинария
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу утром в дельфинарии на набережной в центре Севастополя, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, в связи с угрозой его распространения силами сотрудников МЧС из дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 07:50, горела крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.
В МЧС уточнили, что удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространения на смежные строения. Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 110 кв. метров.