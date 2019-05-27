Мазут загорелся в трюмах списанного в 1958 году эсминца "Гремящий"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Североморске (Мурманская область) в понедельник на территории центра утилизации списанных кораблей начался пожар на эсминце Северного флота "Гремящий". Об этом сообщили "Интерфаксу" в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

"Пожар произошел на остове эсминца "Гремящий", горит мазут в трюмах", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что к тушению привлечены пожарные МЧС и военизированная пожарная часть.

В центре утилизации списанных военных кораблей от комментариев отказались.

По данным из открытых источников, эсминец "Гремящий" был построен в Ленинграде, спущен на воду в 1937 году, в 1939 году введен в эксплуатацию и принят в состав Северного флота. В годы Великой Отечественной войны эскортировал арктические конвои. В 1957 году "Гремящий" вошел в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле. Выведен из состава Северного флота в 1958 году.