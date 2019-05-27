Поиск

Мазут загорелся в трюмах списанного в 1958 году эсминца "Гремящий"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Североморске (Мурманская область) в понедельник на территории центра утилизации списанных кораблей начался пожар на эсминце Северного флота "Гремящий". Об этом сообщили "Интерфаксу" в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

"Пожар произошел на остове эсминца "Гремящий", горит мазут в трюмах", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что к тушению привлечены пожарные МЧС и военизированная пожарная часть.

В центре утилизации списанных военных кораблей от комментариев отказались.

По данным из открытых источников, эсминец "Гремящий" был построен в Ленинграде, спущен на воду в 1937 году, в 1939 году введен в эксплуатацию и принят в состав Северного флота. В годы Великой Отечественной войны эскортировал арктические конвои. В 1957 году "Гремящий" вошел в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле. Выведен из состава Северного флота в 1958 году.

МЧС

Новости

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня
Конфликт в Керченском проливе

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Производитель SSJ 100 потребовал от страховых компаний более 200 млн рублей

Напавший на редакцию издания КПРФ в Ставрополе пронес нож в стопке газет

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи
ПМЭФ-2019

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Житель Ставрополья с ножом напал на четверых сотрудников газеты КПРФ

Титов попросил президента об адвокатских полномочиях для бизнес-омбудсменов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');