В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Южной исправительной колонии №51 в Одессе освободили заложников, захваченных в время бунта заключенных, несколько зачинщиков беспорядков задержаны, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя Александра Остапенко.

По ее словам, в заложниках были три медицинских работника и трое охранников. "Сейчас ситуация под контролем полиции. Осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала она в своем фейсбуке.

По данным Денисовой, причиной бунта стали обыски, проводившиеся у осужденных.

Пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован.

Ранее сообщалось, что в результате бунта пострадали четверо сотрудников колонии. К учреждению были стянуты силы полиции и Нацгвардии; появлялись сообщения о том, что из колонии сбежало до 15 заключенных.

Между тем одесское издание "Думская" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что бунт в колонии назревал несколько дней. Сначала там отменили свидания после того, как охранник, отвечающий за длительные встречи, получил ножевое ранение. Еще одним поводом для недовольства источник назвал отмену общих приемов пищи в столовой и претензии к качеству еды.

"Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - рассказал собеседник издания.

Замначальника регионального управления Минюста по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Наталья Билак заявила, что беспорядки начались во время "планового обыска", отмечает "Думская". В пресс-центре управления заявили, что пострадали четверо сотрудников колонии, сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Никто не погиб и никто не сбежал.