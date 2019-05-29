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В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

Поводом для массовых проверок стал отказ диаспор помочь найти подозреваемых в драке с поножовщиной

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
Архивное фото
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов. Поводом для проверок стал отказ двух диаспор помочь расследовать недавнюю драку с поножовщиной, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

Рейды, в которых участвует несколько десятков полицейских, проводят по приказу начальника управления Романа Плугина. Цель операции - задержать подозреваемых в причастности к конфликту, который произошел в ночь на 20 мая в кафе на улице Салова.

В результате драки четыре посетителя кафе получили ножевые ранения. Полиция установила личности подозреваемых - это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они скрываются в Петербурге.

По информации "Фонтанки.ру", конфликт произошел между выходцами из Узбекистана и с Северного Кавказа. Источник издания в региональном управлении полиции рассказал, что представителей диаспор, влияющих на обстановку на крупных овощных базах, неформально просили помочь найти подозреваемых, но они отказались.

По данным регионального издания "78.ru", в частности, полиция проверяет Софийскую овощебазу и оптовый склад на улице Салова.

Петербург Узбекистан Северный Кавказ МВД

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