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Иностранным авиакомпаниям разрешили разовые чартерные рейсы внутри РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Иностранные авиакомпании смогут выполнять разовые пассажирские и грузовые рейсы между российскими городами, свидетельствует постановление правительства от 24 мая, опубликованное на портале правовой информации.

В настоящее время иностранные перевозчики могут выполнять регулярные и чартерные полеты только из/в Россию, но не могут летать между городами страны. Исключение действует только для чартерных перевозок небольшими самолетами до 19 мест.

При этом в прошлом году, в преддверии Чемпионата мира по футболу, было принято постановление, разрешившее зарубежным эксплуатантам чартеры в/по РФ на основании разовых разрешений Росавиации. Занимавший в то время пост главы Минтранса РФ Максим Соколов объяснял, что решение принято на случай "внезапных пиковых нагрузок" на российских перевозчиков во время чемпионата. В результате иностранцы (в основном небольшие малоизвестные авиакомпании) подали несколько тысяч заявок.

Постановление было ограничено сроком до 1 июня 2019 года. Новый же документ делает прошлогоднее постановление бессрочным, снимая привязку с FIFA-2018, а также расширяет его действие для перевозок грузов и почты иностранными компаниями по территории РФ. Вместе с тем расширяется перечень документов, которые нужны для получения разрешений на полеты.

Новые правила, согласно тексту постановления, вступили в силу 27 мая.

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