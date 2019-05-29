В Липецке завели дело о хищении 120 млн рублей из программы импортозамещения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Липецке завели уголовное дело на руководство станкостроительного завода "Интермаш" о хищении 119 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках программы импортозамещения, сообщает в среду областная прокуратура.

Проверка выявила исчезновение субсидии, выделенной на компенсацию затрат по производству и реализации пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением.

Фактически эти станки изготовлены не были, однако завод представил фиктивные документы о поставке оборудования одной из московских фирм.

Представителям руководства завода, если их вина будет доказана, грозит до 10 лет тюрьмы.