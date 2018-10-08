Медведев назвал спорной идею импортозамещения в научных исследованиях

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Идея импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, российской науке закрываться нет смысла, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства встретился в понедельник с президентом Национального исследовательского института "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, с которым обсудил участие России в так называемых проектах megascience, которые предназначены для решения на научных установках национального и международного масштаба принципиально новых научных задач.

Как отметил Ковальчук, когда Россия вступала в эти проекты, "был очень неблагоприятный фон, тогда масса людей говорили: зачем вкладывать туда деньги?".

По его словам, "тогда у нас здесь было некое затишье, а там (за рубежом) мы были востребованы".

Ковальчук отметил, что благодаря участию в этих проектах российская наука продемонстрировала, в чем она сильна на мировом уровне, и вместе с мировым сообществом удалось создать лучшее, что теперь есть в мире.

"И поскольку мы юридически этим обладаем - права на интеллектуальную собственность принадлежат нам, - сегодня правительством, президентом начата программа по строительству сети мегаустановок под Москвой, в Новосибирске. Сначала мы за рубежом провели НИОКР за свои деньги и за деньги мирового сообщества, а теперь вместе с миром мы пришли сюда, грубо говоря, уже с чертежами", - пояснил глава Курчатовского института.

В свою очередь Медведев подчеркнул, что "это очень хорошо, тем более, что мы с вами отлично понимаем: наука границ не имеет, закрываться никакого смысла нет".

"Если применительно к коммерческим изделиям, товарам, продукции, нам нужно ориентироваться на импортозамещение, то в науке импортозамещение - это спорная история, потому что нужно как раз впитывать все достижения, все научные идеи, которые существуют, и выходить уже на какие-то прорывные решения, которые будут служить всему человечеству, нашей стране, нашим людям", - подчеркнул глава правительства, добавив, что "надо и дальше в этом направлении строить нашу работу".

Ковальчук, со своей стороны, напомнил про генетику, подчеркнув, что она позволит "развивать принципиально новые технологии".

Ученый подчеркнул, что новые генетические технологии - это "прорывы на десятилетия, (...) это и новое сельское хозяйство, и новая медицина, и новая микробиологическая промышленность".

Медведев признал, что "у нашего государства есть определенные долги перед генетикой с известного периода, это всем хорошо до сих пор помнится". "Поэтому давайте это направление тоже развивать", - отметил глава правительства.