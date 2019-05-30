Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации дронов

Постановление должно вступить в силу через 120 дней, то есть уже этой осенью

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ разработало законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на аппарат правительства.

"Владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение десяти дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, подать заявление на регистрацию беспилотника можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации. На основе содержащейся в обращении информации будет сформирована индивидуальная учетная запись о беспилотном летательном аппарате. Эти данные будут храниться в системе в течение десяти лет после снятия дрона с учета, отмечается в статье.

Какие санкции будут применяться в случаях отказа от внесения БПЛА в реестр, в Минтрансе не уточнили. Однако по действующему законодательству за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства (а это относится и к полетам дронов) предусмотрен административный штраф. Обычным гражданам придется заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридических лиц ждет выплата в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет газета.

Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства РФ, то есть уже осенью текущего года. При этом отмечается, что новое требование не коснется дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях, сообщают "Известия".