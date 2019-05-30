В КБР задержали более 10 полицейских за участие в преступном сообществе и взятку в 42 млн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более десятка сотрудников полиции Кабардино-Балкарии во главе с замначальника Госавтоинспекции республики задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В отношении ряда должностных лиц МВД по республике, в том числе против начальников районных отделов полиции и отделений ГИБДД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в составе группы в особо крупном размере), сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что сейчас задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников ГИБДД и отделов полиции. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

По данным следствия, в период 2017-2018 гг. полицейские в составе преступного сообщества получили взятку в размере 42 млн руб. "за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР".

Петрено уточнила, что руководил преступным сообществом замначальника управления ГИБДД МВД по республике".

Она отметила, что в рамках дела проведено более 30 обысков в служебных помещениях и по местам жительства фигурантов и других лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.