СКР сообщил о задержании двух своих сотрудников по делу о коррупции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Следственном комитете (СК) России подтвердили задержание двух сотрудников транспортного управления ведомства по подозрению в коррупции.

"Совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что столичный главк СК возбудил уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Крыма, руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ СК России) и подчиненного ему следователя. Они подозреваются по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Ранее о задержании двух сотрудников транспортного управления СК сообщил "Интерфаксу" информированный источник.