Экс-главу департамента "НОВАТЭКа" обвинили в хищении при обустройстве месторождения за 5,7 млрд руб

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого арестован бывший руководитель департамента инжиниринга и инвестиций ПАО "НОВАТЭК" Владислав Бабийчук, связано с хищением средств ЗАО "Тернефтегаз" (совместное предприятие ПАО "НОВАТЭК" и французской Total), выделенных на обустройство термокарстового газоконденсатного месторождения.

Колпинский суд Петербурга продлил арест Бабийчука, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) на три месяца, до 4 сентября 2019 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бабийчук просил суд изменить меру на залог в 5 млн руб. или домашний арест.

"Необходимость продления меры пресечения в виде заключения под стражу обусловлена тем, что преступление совершено в условиях неочевидности, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Местонахождение похищенных денежных средств в общей сумме более 70 млн руб. не установлено, Бабийчук знает свидетелей - сотрудников холдинга ПАО "НОВАТЭК", в состав которого также входит ЗАО "Тернефтегаз", - отметил суд.

Задержание и фигуранты дела

Экс-руководитель департамента инжиниринга и инвестиций ПАО "НОВАТЭК" Бабийчук был задержан 19 декабря 2018 года в Москве. Он был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, арестован Никулинским судом МОсквы и впоследствии переведен в петербургский изолятор "Кресты-2".

Дело Бабийчука расследует ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В материалах дела, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", помимо Бабийчука упоминаются заместитель гендиректора по капстроительству начальника управления ЗАО "Тернефтегаз" Дугин, а также бывший гендиректор ООО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" (зарегистрировано в Петербурге и находится в процессе ликвидации) Сергей Костромин со своим заместителем Писарук.

Суть мошенничества

По версии следствия, с октября 2013 года по ноябрь 2016 года Костромин и Писарук в сговоре с сотрудником ПАО "НОВАТЭК" Бабийчуком и сотрудником ЗАО "Тернефтегаз" Дугиным обеспечили заключение трех договоров по строительству и обустройству ряда объектов.

Предметом самого крупного из трех договоров на сумму почти 5,7 млрд руб., заключенного 19 сентября 2013 года, являлось обустройство термокарстового газоконденсатного месторождения. Договор был расторгнут 30 октября 2017 года в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств.

Второй договор, на 28,6 млн руб., был заключен в марте 2014 года и предусматривал работы по строительству водоотводных сооружений. Третий, на сумму 480 млн руб., также заключался в марте 2014 года и предусматривал оборудование внеплощадочных сетей установки комплексной подготовки газа - вахтового жилого комплекса, внутриплощадочных сетей вахтового жилого комплекса (в материалах следствия - "сети внеплощадочные, УКПГ - ВЖК", "ВЖК сети внутриплощадочные") .

Дугин, Костромин, Писарук и Бабийчук в сговоре, направленном на хищение средств ЗАО "Тернефтегаз", внесли в акты выполненных работ ложные сведения об исполнении работ по контрактам, завышая их объемы.

Деньги по трем договорам, в общей сложности более 6 млрд руб., были перечислены с московского счета ЗАО "Тернетегаз" на петербургский счет возглавляемого Костроминым ООО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж".