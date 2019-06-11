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Суд в Бурятии рассмотрит дело о хищении 46 млн руб. жительницей Улан-Удэ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление МВД по Республике Бурятия завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в размере более 46 млн руб., сообщает пресс-служба главного управления МВД России.

"30-летняя улан-удэнка вводила в заблуждение граждан, предлагая им возможность краткосрочного инвестирования в бизнес с условием возврата более крупных сумм. Одним из первых клиентов стал знакомый ей житель Улан-Удэ, который, поверив в возможность быстрой прибыли, отдал около 14 млн руб.", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, обвиняемая специально сняла офис, где принимала клиентов. Чтобы не потерять их доверие, она осуществляла незначительные выплаты. "Когда выплаты прекратились, обманутые клиенты стали обращаться в полицию", - отмечает пресс-служба.

Как сообщает ГУ МВД по России, за период своей незаконной деятельности обвиняемая "похитила у десяти граждан денежные средства на сумму более 46 млн руб.".

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бурятия

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