Песков рассказал, почему важны личные встречи Трампа и Путина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Многие проблемы в отношениях России и США можно решить только на уровне президентов, поэтому так необходимы личные встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на канале RT.

Он отметил, что непроведение встреч "нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран".

"Мы понимаем, что множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что с самого начала президентства Трампа президент РФ выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и "пытаться устранить ущерб, нанесенный президентом Обамой в последний месяц его пребывания в должности".

"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать", - заявил Песков.