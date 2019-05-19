Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

По его словам, госсекретарь США не привез на переговоры в Сочи каких-то конкретных предложений об ее организации на G20 в Осаке

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инициатива о проведении новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована и была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны", - сказал он в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы знаем, что Трамп говорил о желании встретиться, - отметил пресс-секретарь, - но также можем констатировать, что, к сожалению, господин Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита двадцатки в Осаке".

По его словам, Россия надеется, что такая встреча будет. Он пояснил, что она может пройти "на ногах", в кулуарах более продолжительной или быть заранее согласована в полноформатном виде.

"Посмотрим, какие инициативы последуют из Вашингтона, - сказал Песков. - Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор".

Cаммит G20 проходил в Буэнос-Айресе в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря прошлого года. Встреча лидеров России и США должна была состояться в последний день саммита. Однако Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил полномасштабные переговоры с российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ тогда сообщил, что у Путина и Трампа в Буэнос-Айресе все-таки было короткое общение.

Встреча Владимира Путина с Майком Помпео состоялась 14 мая в Сочи, она длилась около полутора часов. На переговорах, в частности, обсуждались вопросы стратегического разоружения, обстановку в Сирии, Ливии, КНДР и Венесуэле.

Саммит G20 пройдет в Осаке в июне. На этой неделе Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным на полях "двадцатки".