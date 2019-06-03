Свыше 100 человек погибли от спайсов за три года в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал статистику о числе отравлений курительными смесями - спайсами - за 2016-2018 годы.

За указанный период всего на территории России было зарегистрировано 5,97 тыс. случаев острых отравлений курительными смесями спайс, что составляет 1,4% от всех острых отравлений химическими веществами, говорится в государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ, опубликованном Роспотребнадзором в понедельник.

Отмечается, что 112 случаев отравления закончились смертью.

При этом, согласно докладу, в 2016-2018 годах умерли один ребенок (2017 г.) и четыре подростка (все - в 2016 г.).

Динамика числа отравлений курительными смесями, вместе с тем, отрицательная: если в 2016 году отравились спайсами 3,2 тыс. человек (из них 140 детей, 373 подростка и 2,7 тыс. взрослых), то в 2018 году - 1035 человек (47 детей, 120 подростков и 868 взрослых).

На фоне общего уменьшения числа отравлений снижается и частота летальных исходов: если в 2016 году от отравления спайсами погибли четыре подростка и 55 взрослых, в 2017 году погибли один ребенок и 33 взрослых, то в 2018 году зарегистрировано 19 смертей, все - среди взрослых.

"Из всех острых отравлений курительными смесями (в 2016-2018 гг. - ИФ) 84% зарегистрировано среди взрослого населения (18-70 лет и старше), 11% среди подростков и 5% среди детского населения", - говорится в докладе.

Чаще всего (88%) отравления спайсами фиксируются среди мужчин. При этом из всех случаев отправления каждое пятое (20,4%) приходилось на отравление наркотическим веществом в составе курительной смеси.

В 2018 году чаще всего острые отравления спайсами (население в целом) фиксировались в 24 субъектах, наибольшие уровни - в Пензенской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Томской и Курской областях, говорится в докладе. Летальных исходов больше всего в девяти субъектах, в том числе в Калужской и Тюменской областях, Республике Коми, Красноярском крае.

Большое число отравлений спайсами отдельно среди детей отмечалось в Красноярском крае, Волгоградской, Новосибирской, Липецкой, Нижегородской, Курганской и Кемеровской областях, в Республике Коми. Частота случаев отравлений у подростков наиболее высока в Вологодской, Новосибирской, Липецкой, Томской, Ивановской, Челябинской областях, а также в Москве, отмечается в документе.