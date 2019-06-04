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Что произошло за день: вторник, 4 июня

Арест подозреваемых по делу об убийстве ветерана ГРУ, возвращение фотоаппарата "Зенит" и интерес спецслужб к данным пользователей "Яндекса"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержаны двое участников драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ. В подмосковной полиции уточнили, что задержанные - уроженцы одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения. Ветеран боевых действий Никита Белянкин погиб 1 июня, вмешавшись в драку в Красногорске.

- ФСБ запросила у сервисов "Яндекса" ключи шифрования данных пользователей. В компании заверили, что "закон Яровой", в рамках которого, предположительно, это было сделано, можно выполнять, не нарушая права пользователей на приватность. В Кремле эту тему комментировать не стали, переадресовав вопрос ФСБ и правительству.

- Начались продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М". Теперь его производит входящий в "Ростех" холдинг "Швабе", камеру создали на базе Leica M и оборудовали отечественной оптикой. Критики считают, что стоимость фотоаппарата такого уровня завышена.

- Дмитрий Рогозин пообещал, что президент сможет руководить страной через "Государево око". Речь идет о системе, которая позволит главе государства видеть в режиме реального времени, "что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое".

- Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей. Суд изучил иск бывшего инспектора ДПС, который съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику, предоставив ложные сведения о планах на отпуск, и пришел к выводу, что запрет касается и сотрудников, не имеющих допуска к государственной тайне.

- Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей. Об этом президент Украины сообщил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Зеленский исключал возможность переговоров с Москвой.

- В Узбекистане появится свое "Золотой кольцо", и обойдется оно в $500 млн. По плану властей, в "Золотое кольцо" должны войти семь городов, а также три курорта международного уровня в предгорных и горных районах вблизи Ташкента.

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