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Узбекистан вложит $500 млн в создание "Золотого кольца" вокруг Ташкента

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана намерены инвестировать полмиллиарда долларов США в развитие туризма в Ташкентской области, сообщил вице-премьер республики Азиз Абдухакимов.

"В создание в Ташкентской области "Золотого кольца" будет вложено $500 млн", - сказал Абдухакимов журналистам во вторник.

Вице-премьер Узбекистана сообщил, что концепция проекта уже подготовлена. В "Золотое кольцо" должны войти семь городов, а также три курорта международного уровня в предгорных и горных районах вблизи Ташкента.

Планируется, что число гостиниц в регионе увеличится в четыре раза, появятся сотни гостевых домов. "Мы рассчитываем на большой приток туристов", - сказал Абдухакимов.

Ранее Госкомитет по развитию туризма Узбекистана сообщал, что в Ферганской долине аналог российского туристического "Золотого кольца" планируется создать. Проект с привлечением иностранных инвестиций планировалось подготовить к концу 2019 года.

По данным узбекской статистики, общее число туристов, въехавших в страну в 2018 году, выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом и составило 5 млн 347 тыс. человек. Узбекистан посетили 4,6 млн туристов из стран Центральной Азии. Поток туристов из России в 2018 году увеличился почти втрое и составил 371,53 тыс. человек.

Узбекистан Ташкент

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