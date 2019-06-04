Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Приказ оспаривал бывший инспектор ДПС, уволенный после поездки в отпуск в Болгарию и Доминикану

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Это решение ВС принял, рассматривая иск бывшего инспектора ДПС Максима Лужных. Его уволили из полиции после того, как он в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. Перед отъездом он предоставил работодателю ложные сведения о том, где собирался отдыхать, это и стало поводом для увольнения.

После этого он оспорил в суде законность приказа МВД от 12 сентября 2013 года о поездках сотрудниках полиции за границу по частным делам. Истец утверждал, что этот приказ не вводит прямого запрета на выезд полицейским за границу, но ставит эту возможность в зависимость от позиции работодателя и ограничивает право граждан на свободу передвижения.

В МВД считают, что приказ не вводит запрет на отдых за границей, а только обязывает сотрудников заранее сообщать начальству о поездках.

В 2014 году в МВД издали новый приказ о том, что сотрудникам можно выезжать за границу только с письменного разрешения руководителя территориального органа, заместителя министра или министра. В 2015 году полицейским запретили выезжать за границу во все страны, кроме государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии.