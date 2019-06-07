Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.

"Я бы хотел, чтобы люди сами прочитали это письмо и сформировали свое мнение. Я просто не могу понять, как образованный человек в 21-м веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка, я цитирую, "имеет разрушительный характер для общественно-политической жизни России", - заявил "Интерфаксу" заместитель посла США в РФ Энтони Годфри.

Он отметил, что "это звучит как слова, которые могли быть написаны в 30-е годы (прошлого века - ИФ), а не 21 веке".

Годфри напомнил, что генконсульство США в Екатеринбурге проводит ряд программ, которые "дают российским студентам и всем желающим узнать больше о США, совершенствовать свой английский язык".

"Эти программы способствуют укреплению связей между американцами и россиянами. Они пользуются огромной популярностью у жителей Екатеринбурга и Свердловской области", - сказал он.

"В то время как министр иностранных дел России Лавров публично говорит о поиске путей восстановления отношений и нормализации диалога между нашими странами, министр (образования и молодежной политики Свердловской области) Биктуганов сокращает возможности, чтобы люди могли найти общий язык", - отметил американский дипломат.

"Он хочет запретить уроки английского языка, проведение выставок и концертов. И это очень грустно слышать", - подчеркнул Годфри.

По его словам, "США и Россия имеют давнюю традицию поддержания связей между гражданами двух стран и уважения к культуре наших народов".

"Считаем, что программы, которые помогают американцам и россиянам лучше понимать друг друга, должны продолжаться", - заявил он.

Накануне СМИ в Екатеринбурге распространили скриншот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуется отказаться от мероприятий с участием американских дипломатов. По мнению министра, такие проекты, как "День юного дипломата", "Курс разговорного английского языка" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project" "имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны".