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Свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от мероприятий с дипломатами США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Департамент информационной политики Свердловской области занялся проверкой информации о том, что министерство образования региона направило письма в вузы и колледжи с рекомендацией не участвовать в мероприятиях с американскими дипломатами.

"Мы пока проверяем подлинность документа. При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей", - сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте.

Согласно тексту письма, скриншот которого опубликовал портал 66.ru, документ за подписью регионального министра образования Юрия Биктуганова был направлен в образовательные учреждения в мае.

"В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в РФ", - говорится в письме.

Согласно документу, проекты генконсульства, такие, как "День юного дипломата", "Курс разговорного английского языка" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project", "по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны".

В связи с этим министерство считает "нежелательным участие преподавателей и обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в мероприятиях, организованных с привлечением американских дипломатов и лекторов".

Свердлвская область США

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