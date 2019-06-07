Россия заявила протест американским военным из-за опасных маневров в море

Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

"Инцидент произошел в пятницу в 6:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США", - сообщили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - заявили российские военные.

"В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - добавили в пресс-службе ТОФ.