Трое задержанных на акции в поддержку Голунова проведут ночь в отделении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В отношении троих задержанных на акции около здания московской полиции на Петровке, 38 в поддержку задержанного журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова составлены протоколы об административных нарушениях, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Трое задержанных, в том числе активистка Дарья Полюдова оставлены в ОВД Тверское на ночь, несмотря на то, что двое из них подписали обязательства о явке",- сказал Мельников.

По его словам, задержанным не хватает спальных мест, так как они не могут содержаться в одном помещении с подозреваемыми по уголовным статьям. Также, ответственный секретарь ОНК Москвы отметил, что женщины должны содержаться отдельно от мужчин.

Мельников пояснил, что подозреваемых по уголовным статьям, которых подозревают в совершении одного преступления также не должны содержать в одном помещении.

"Нами даны соответствующие рекомендации о соблюдении прав задержанных, в том числе просьба о рассмотрении возможности отпустить их под обязательство о явке. Это необходимо для соблюдения их прав",- отметил Мельников.

Он также сообщил, что в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.