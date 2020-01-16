В Москве активистку "Левого сопротивления" арестовали по делу о призывах к сепаратизму и терроризму

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд арестовал до 13 марта активистку движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову, сообщил корреспондент "Интерфакса". Ей вменяют призывы к сепаратизму и терроризму. Она вину не признала.

8 июня 2019 года ее задерживали на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого задержали и которому подбросили наркотики.

В 2016 году она была приговорена к двум годам колонии-поселения за попытку организовать акцию за федерализацию Кубани. Она стала первой приговоренной по статье о публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.