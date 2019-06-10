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Лакокрасочный завод загорелся под Калининградом у границы с Литвой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пятнадцать рабочих спасено на загоревшемся лакокрасочном заводе в Советске (Калининградская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вывели 15 человек. Никто не травмирован, не пострадал", - сказал источник.

Тем временем, огонь перекинулся на соседний цех.

"Пока угроза есть другим цехам. На соседнее производственное здание пламя перешло. Тушат", - сказал источник.

Ранее о пожаре в цех лакокрасочного завода под Калининградом сообщил "Интерфаксу"источник в администрации Советского городского округа. "Горит один из цехов, порядка 200-300 кв м, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советск", - сказал источник.

На месте находится лаборатория, которая замеряет количество опасных выбросов в атмосферу.

"Пока превышений не зафиксировано. Ветер дует в противоположную от границы с Литвой сторону. Угрозы переноса воздушных масс и загрязнения воздуха в соседнем государстве нет", - сказал источник.

Калининград

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