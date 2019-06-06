Поиск

Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 50 млн рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела против главного бухгалтера посольства России в Израиле, обвиняемой в хищении средств дипмиссии на сумму почти 50 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК) в четверг.

По версии следствия, в период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Анна Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудницей посольства Анной Сидоровой и при содействии работавшей в ФГУП "Госзагрансобственность" Ириной Лось похитили с валютных счетов загранучреждения деньги на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

"В зависимости о роли каждой троим соучастницам... предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, отметили в СК.

Израиль

Новости

Северная Македония выдала РФ виновника смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

ПМЭФ-2019

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В правительстве пообещали оградить "Яндекс" от чрезмерного административного давления

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Дело Baring Vostok

Вопрос об участии Калви в работе ПМЭФ пока остался без ответа

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Что произошло за день: среда, 5 июня

Экс-главу штаба Навального освободили от штрафа за зеленолицую "Родину-мать"

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина

Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');