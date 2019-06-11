Малый ракетный корабль "Ингушетия" спустили на воду в Татарстане

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник торжественно спущен на воду на Зеленодольском заводе в Татарстане. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главы Ингушетии.

По сложившейся традиции о носовую часть корабля была разбита бутылка шампанского, и док-камера наполнилась водой до уровня ватерлинии на корпусе судна.

МРК "Ингушетия" под номером 638 - восьмой из серии малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Он заложен на Зеленодольском заводе имени Горького 29 августа 2014 года. Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.

Приказом главнокомандующего ВМФ РФ Виктора Чиркова кораблю было присвоено наименование "Ингушетия". МРК поступит на службу на Черноморском флоте России.

Малые ракетные корабли проекта 21631 - многоцелевые корабли класса "река-море". На вооружении МРК стоят высокоточные крылатые ракеты "Калибр-НК" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы". Официальное назначение кораблей проекта - охрана и защита экономической зоны государства, однако их практическое применение из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало широкие боевые возможности МРК.

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет около 949 тонн при длине в 75 метров и ширине - 11 метров. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность плавания - 2500 миль, автономность - 10 суток. Экипаж - 52 человека.

В феврале 2019 года экипаж "Ингушетии" прибыл в Санкт-Петербург для прохождения полного цикла подготовки.