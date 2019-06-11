Эксперты увидели угрозу для урожая зерна из-за жары в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода, установившаяся в ряде регионов РФ, прежде всего в центре, начинает вредить посевам зерна. Ряд специалистов, опрошенных "Интерфаксом", выражают тревогу за будущий урожай.

Как сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуревич, аномальная жара оказывает негативное влияние на посевы.

Как считает Гуревич, если в ближайшее время не будет дождя, то налив зерна будет плохой, оно будет мелким. В результате урожайность может быть ниже на 15%, прогнозирует специалист.

Не совсем благоприятно для растений складывается вегетационный период и в Воронежской области, где последние дни стоит аномальная жара.

"Озимая пшеница хорошо использовала снеговые запасы влаги, и на всей территории области посевы в хорошем состоянии. Они находятся в фазе колошения. Несколько хуже состояние в восточных районах области, что связано с отсутствием осадков и жаркой погодой", - сообщил начальник отдела развития растениеводства департамента аграрной политики области Александр Харьковский

Вместе с тем специалист считает, что пока можно давать благоприятный прогноз на урожай, поскольку запасы влаги в метровом слое почвы несколько выше среднемноголетних на конец мая - начало июня.

На сохранившуюся в почве влагу рассчитывают и в Белгородской области. Как сообщили в одном из агрохолдингов региона, гибель посевам пока не грозит, потому что влага в почве еще есть. Но аномальная жара, которая стоит в области, - это стресс для растений, рост которых практически прекращается.

В Саратовской области, где в 13 районах объявлен режим ЧС по озимым из-за непогоды в конце прошлого и начале этого года, температура воздуха достигала 33 градусов.

В Оренбургской области с ее резко континентальным климатом в ряде восточных и южных районах появились признаки почвенной и атмосферной засухи, сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Это привело к замедлению развития растений. В то же время говорить об их гибели пока преждевременно. В области ждут осадков, которые могут исправить ситуацию.

Незначительное снижение урожая из-за жары прогнозируют в Минсельхозе Ставропольского края. Температуры в крае поднималась до 37 градусов. Но в целом опасений за будущий урожай нет.

Снижение урожая из-за жары не исключают и в Ростовской области, где температура воздуха в среднем на 6 градусов, а в некоторых районах - на 7 градусов выше нормы.

Между тем, хозяйства Краснодарского края уже начали уборку урожая. Как сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Вениамин Кондратьев, погодные условия на посевах не отразились, состояние агрокультур на начало уборки хорошее.